Pd: Letta interviene all’Agorà sulla scuola ‘Non vogliamo la luna’

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – Si svolgerà oggi dalle 17 l’agorà on line “Non vogliamo la Luna. I Patti Educativi di comunità come politica ordinaria di contrasto alla povertà educativa”, alla quale interverrà anche il segretario del PD, Enrico Letta. Lo rende noto il Pd.

È il terzo appuntamento del ciclo di agorà democratiche promosse dal Forum Disuguaglianze e Diversità coordinato da Fabrizio Barca, ex ministro della Coesione territoriale, e da Andrea Morniroli. Organizzata dal ForumDD insieme alla rete EducAzioni, l’agorà online si concentrerà su come investire sulla comunità educante e su una scuola capace di accogliere le alunne e gli alunni più fragili, a partire dal ruolo della scuola pubblica.

La proposta sarà introdotta da Franco Lorenzoni, maestro elementare, fondatore della Casa-laboratorio di Cenci e da Alessia Zabatino del Coordinamento del ForumDD e ha l’obiettivo di rendere i Patti Educativi di Comunità uno strumento ordinario di policy, attraverso una sistematizzazione di provvedimenti e procedure amministrative già esistenti, e in particolare prevedendo un sistema integrato virtuoso tra scuole, comuni e soggetti del civismo attivo; il potenziamento del fondo nazionale per il contrasto della povertà educativa minorile con la costituzione di un fondo nazionale ordinario per i Patti educativi di comunità; un cambio di paradigma nelle procedure e negli strumenti di erogazione delle risorse finanziarie e il superamento della logica di finanziamenti disomogenei e legati a progetti; la realizzazione e il sostegno ad esperienze collettive e cooperative di cura diffusa, investendo e responsabilizzando i servizi sociali territoriali.

(Adnkronos) – Interverranno tra gli altri: Ludovico Albert, Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, Carlo Borgomeo, Fondazione Con il Sud, Riccardo De Facci, Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza, Paolo Lattanzio, deputato PD, Manuela Ghizzoni, Responsabile Istruzione, Università e Ricerca della segreteria nazionale PD, Stefania Mancini, Fondazione Charlemagne, Raffaela Milano, Save the Children, Angelo Moretti, Appello per un Nuovo Welfare, Angela Nava, Saltamuri, Daniela Pampaloni, Scuole senza Zaino, Claudia Pratelli, Comune di Roma, Peppe Provenzano, vice-Segretario PD, Francesca Rispoli, La Giusta Italia, Marco Rossi Doria, Impresa sociale Con i Bambini, Chiara Saraceno, Alleanza per l’infanzia, Arianna Saulini, Gruppo CRC, Camilla Sgambato, PD, Donatella Turri, Caritas Italiana.