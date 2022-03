È diventato il punto di riferimento di un Benevento che, con lui, ha trasformato le necessità in virtù. Ha spostato il suo raggio d’azione schierandosi al centro esatto della Strega per dettare ritmi e identità in un momento complicato, risolto anche dal suo assetto. Deciso quando c’è da alzar la testa e martellare, costante nel cercare soluzioni e tagliare le distanze. Gennaro Acampora da mezzala mancina è diventato il primo motore giallorosso, gestendo tempi e spazi per restituire alla squadra di Fabio Caserta una forma in grado di assicurare risposte convincenti a tutta la sostanza, colpita dai tanti cambiamenti di scenario.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia