Stoccolma, 22 mar. -(Adnkronos) – “Ho quella piccola paura per cosa succederà dopo. So che avrei altre possibilità, che avrò molte offerte. Ma non troverò questa adrenalina da nessuna parte. Ecco perché ho quel panico”. Così l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic torna a parlare del suo ritiro. “Ho intenzione di continuare il più a lungo possibile e godermi le emozioni del calcio giocato”, aggiunge il 40enne svedese in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale gialloblù.