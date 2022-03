Ucraina: Pellegrini ‘Cio attivo su molti fronti, sport sta facendo il possibile per atleti’

Roma, 21 mar. – (Adnkronos) – “Il Cio si è già attivato su tanti fronti. Tutti gli sport si stanno mobilitando per far continuare la loro attività sportiva, non posso che trasmettere la mia solidarietà alle atlete ucraine. Loro sono lì sotto le bombe e noi qui, anche parlare di questo è difficile. Stiamo cercando di fare il possibile dall’Italia”. Così Federica Pellegrini a margine della presentazione del libro di Stefano Arcobelli ‘Federica Pellegrini. Vincere, vivere, sorprendere: lo stile libero di una leggenda italiana’, parlando del conflitto in Ucraina.