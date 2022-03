Ucraina: Parente (Iv), ‘da mamme del mondo un tweet al giorno per dire no alla guerra’

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Credo che sia giunto il momento di far sentire forte il grido di chi dice basta alla guerra. Parlo delle madri ucraine che non hanno più nulla, forse neppure un futuro fatto di cose e certezze costruite nel tempo; ma anche delle mamme russe che piangono i giovani soldati mandati allo sbaraglio e che debbono diventare per forza crudeli per non disobbedire. Siamo nell’era dei social, dove tutto quello che si comunica ha una profonda eco e rimbalza da città a città, da nazione a nazione, da continente a continente. Ecco perché chiedo che le mamme italiane, europee, di tutto il mondo diventino protagoniste di una campagna di tweet: uno al giorno per dire basta con questa guerra, troviamo la pace e regaliamola ai nostri figli”. A proporlo Annamaria Parente, di Italia viva, presidente della commissione Sanità del Senato.