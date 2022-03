Ucraina: fonti, p.Chigi lavora a revoca onorificenza a Paramonov

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti, anche Palazzo Chigi è al lavoro sulla revoca della onorificenza di cavalierato al merito ad Alexei Paramonov, l’alto dirigente del ministero degli Esteri russo che sabato scorso ha minacciato l’Italia di ‘conseguenze irreversibili’ in caso di nuove sanzioni, attaccando il ministro della Difesa Lorenzo Guerini.

Le onorificenze riconosciute dall’Italia a Paramonov sono due: un Cavalierato al merito (OMRI – 2018) e un riconoscimento dell’Ordine della Stella d’Italia (Osi), onorificenza questa in capo alla Farnesina, risalente al 2020.

Questa mattina il ministro degli Esteri ha fatto sapere che il ministro Luigi Di Maio ha convocato una commissione ad hoc per esaminare tutte le onorificenze Osi concesse ai cittadini russi, compresa quella a Paramonov, per procedere all’iter per un’eventuale revoca. Interpellate dall’Adnkronos, fonti di Palazzo Chigi confermano che anche la presidenza del Consiglio “si sta già muovendo in coerenza con la Farnesina”.