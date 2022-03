Ucraina: familiari vittime Covid, ‘vergognoso criticare supporto missione russa **

Milano 21 mar. (Adnkronos) – “Siamo stati capaci di ringraziarli quando sono venuti in Italia da tutte le parti del mondo e adesso critichiamo chi ci ha dato supporto? È vergognoso non ricordare e adesso strumentalizzare in negativo il supporto che ci hanno dato”. Così l’avvocato Consuelo Locati, legale dei familiari delle vittime del Covid, commenta all’Adnkronos i dubbi sollevati in questi giorni sulla missione russa in Italia durante la prima ondata pandemica.

L’avvocato, a sua volta figlia di una delle vittime della prima ondata di Covid nella Bergamasca, rimarca poi che “se fossimo stati preparati e se fossimo intervenuti prima, avremmo risparmiato tra i 2 e i 4mila morti. E se non ci fossero stati gli aiuti da parte di convogli di medici stranieri, le vittime sarebbero state ancora di più.