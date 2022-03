Roma, 21 mar. (Adnkronos) – Il premier Mario Draghi ha da pochi minuti lasciato Palazzo Chigi per raggiungere Palmanova, piccolo Comune in provincia di Udine, dove farà visita alla sede locale della Protezione Civile e all’hub dove sono stoccati i mezzi e i materiali in partenza per l’Ucraina. A seguire riunione operativa con le autorità competenti e l’incontro con i volontari della Protezione Civile.