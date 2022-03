Ucraina: battaglione Azov, ‘a Mariupol oltre 3.000 vittime civili’

Milano 21 mar. (Adnkronos) – “A Mariupol, il numero delle vittime civili cresce ogni giorno e al 21 marzo supera le 3.000 persone”. Lo ha fatto sapere il comandante del reggimento Azov, il maggiore Denis Prokopenko, alla Cnn, in un’intervista ripresa dal canale Telegram del battaglione Azov.

“Nessuno – ha aggiunto – può dire il numero esatto dei morti, poiché le persone vengono sepolte in fosse comuni, senza nome. Molti corpi vengono lasciati per le strade senza sepoltura. Alcuni rimangono sotto macerie, sepolti vivi”.