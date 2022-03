Tennis: Atp Miami, Berrettini e Sinner nella parte di tabellone di Zverev

Miami, 21 mar. – (Adnkronos) – Sono cinque gli azzurri ai nastri di partenza del “Miami Open”, secondo Atp Masters 1000 stagionale (combined con il terzo Wta 1000 del 2022) dotato di un montepremi di 8.584.055 che si disputa sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium (la “casa” dei Miami Dolphins di football NFL), in Florida. Quattro di loro – Berrettini, Sinner, Sonego e Musetti – sono stati sorteggiati nella parte bassa del tabellone, quella presidiata dal tedesco Alexander Zverev: Musetti è invece finito nella parte alta, quella del russo Daniil Medvedev.

Lorenzo Musetti, numero 76 del ranking, ritrova al primo turno l’australiano Alexei Popyrin, numero 92 Atp, già battuto in tre delle quattro sfide precedenti (proprio le ultime tre, senza perdere un set, compresa quella disputata al primo turno del Challenger di Phoenix la scorsa settimana). Il vincente di questo match sarà l’avversario al secondo turno del croato Mariv Cilic, numero 23 del ranking e 21 del seeding.

Ingresso in gara direttamente al secondo turno per gli altri quattro. Matteo Berrettini, n.6 del ranking e 4 del seeding, attende il vincente del match tra l’argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 122 del mondo e il serbo Dusan Lajovic, numero 46 del ranking. Jannik Sinner, numero 11 del ranking e 9 del seeding, finalista lo scorso anno (stoppato da Hurkacz), aspetta il vincitore della sfida tra lo statunitense Maxime Cressy, numero 72 Atp e il finlandese Emil Ruusuvuori, numero 71 del ranking. Lorenzo Sonego, numero 21 del mondo e 19 del tabellone, debutterà contro il vincente del match tra il cinese Juncheng Shang, numero 441 Atp, in tabellone grazie ad una wild card, ed un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Infine Fabio Fognini, numero 34 del ranking e 31 del seeding, attende il vincitore di una sfida tra qualificati.