Sport: Festival olimpico della gioventù, doppietta azzurra nello short track

Helsinki, 21 mar. – (Adnkronos) – Inizia bene la trasferta azzurra in Finlandia dove si sta svolgendo il Festival Olimpico della Gioventù Europea Invernale. Nella Vuokatti Arena lo short track conquista le prime medaglie. Alla presenza del Segretario Generale del Coni, Carlo Mornati, i velocisti azzurri hanno dato spettacolo conquistando una splendida doppietta nella gara dei 1500 metri con Alessandro Loreggia vincitore della medaglia d’oro in 2’24”110 davanti al compagno e portabandiera azzurro Lorenzo Previtali.

Previtali aveva raggiunto la finale vincendo la sua batteria nei quarti e chiudendo in seconda posizione la semifinale. Percorso netto invece per Loreggia che ha vinto quarti e semifinale prima di mettere la firma nella finale da medaglia. Nella gara femminile finale raggiunta anche da Viola Simonini e Margherita Betti che hanno concluso rispettivamente in quinta e sesta posizione. Nelle gare del pomeriggio è arrivata la terza medaglia. Questa volta è Nadine Laurent che nella 7,5 km tecnica libera di sci fiondo ha conquistato la medaglia di bronzo.

La giovane azzurra ha ceduto il passo solo alle svedesi Lisa Eriksson, prima in 20’46″9, e Tove Ericsson, staccata di 30″ dalla connazionale, conquistando il terzo posto in 21’38″2 con un solo secondo di vantaggio sul quarto posto. Il podio di Laurent è stato impreziosito dal risultato di squadra che ha visto tutte le ragazze concludere nelle prime 10 posizioni con Elisa Gallo sesta, Lucia Isonni settima e Iris Pinter de Mrarin decima. Nella gara maschile, prova sui 10km, Davide Ghio è risultato il miglior azzurro terminando sesto in 21’55″1 con 46″4 di ritardo dal finlandese Niko Anttola.