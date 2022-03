Roma: Cirielli (Fdi), ‘violenze e come al solito Lamorgese non controlla situazione’

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Madre e figlio rapinati e violentati da due selvaggi, due criminali di origine nordafricana, arrivati dalla Tunisia dove non c’è alcuna guerra. Una vicenda che suscita rabbia, angoscia e orrore. È necessario innanzitutto che questi delinquenti abbiano pene esemplari, e poi che vengano espulsi al termine della lunga detenzione. Bisogna, inoltre, rafforzare con decisione la vigilanza notturna delle grandi città ormai in preda al caos. Il ministro Lamorgese è come al solito silente e incapace di controllare la situazione”. Lo afferma Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli d’Italia e questore della Camera.

“E intanto -aggiunge- continua il doppiopesismo della sinistra italiana per l’ennesima violenza su di una donna su cui tacciono perché compiuta da immigrati islamici. E il Governo a trazione Pd cosa fa? Nell’indifferenza di Lega e Forza Italia, gira la testa dall’altra parte e accelera sul fronte della cittadinanza agli immigrati. Assurdo. Una priorità risibile in un momento così delicato per gli equilibri internazionali, con una crisi economica che incombe e che inesorabilmente sta colpendo l’Italia”.