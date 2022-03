Riforme: Orsini (Fi), ‘presidenzialismo parte essenziale proposta centrodestra’

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Il sistema presidenziale è una parte essenziale, caratterizzante, della proposta politica del centrodestra, di tutto il centrodestra, dalla sua fondazione ad oggi. Era il 2 agosto 1995, e sono passati quasi 27 anni da allora, quando Silvio Berlusconi prese la parola in questa stessa Aula per illustrare, a nome dell’intero centrodestra, la nostra proposta di riforma costituzionale”. Così il deputato di Forza Italia Andrea Orsini intervenendo alla Camera.

“Forza Italia –aggiunge– sostiene convintamente questa proposta di legge costituzionale, che va sulla strada che avevamo da lungo tempo intrapreso. La sosteniamo al di là del fatto che contenga anche alcuni aspetti, alcuni tecnicismi che non ci convincono, e sui quali si potrebbe lavorare in sede emendativa. La sosteniamo anche se non ci entusiasma l’idea che la Costituzione diventi una sorta di veste di Arlecchino, fatta di tanti rattoppi che rischiano di far perdere di vista l’organicità del quadro di insieme”.