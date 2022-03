Riforme: Di Maio (Iv), ‘sì presidenzialismo ma con pesi e contrappesi’

Roma, 21 mar (Adnkronos) – “Il tema di un rafforzamento dei poteri dell’esecutivo deve essere necessariamente affrontato con una visione organica”. Lo ha detto Marco Di Maio, capogruppo di Italia viva in Commissione Affari costituzionali, nel corso della discussione generale della Pdl di riforma della Costituzione per l’elezione diretta del presidente della Repubblica.

“E’ evidente l’esistenza di un diffuso e trasversale consenso politico nella necessità di dare più strumenti al governo, di metterlo nelle condizioni di agire in modo più efficiente e celere. Tuttavia, una modifica del genere deve essere affrontata nell’ambito di un progetto complessivo di riforma della Costituzione -ha spiegato-. E’ indispensabile un approccio organico”.

“Come Italia Viva non abbiamo voluto sottrarci al dibattito su questo tema. Abbiamo così presentato alcuni emendamenti e siamo pronti a ragionare di questi temi ma a condizione di parlare di pesi e contrappesi perché se rafforziamo il ruolo dell’esecutivo o addirittura introduciamo l’elezione diretta del capo del governo o dello Stato, dobbiamo costruire un solido equilibrio con adeguati pesi contrappesi”, ha concluso.