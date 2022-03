Motomondiale: Honda, ‘Marquez deve riposare, speriamo recuperi per prossimi Gp’

Roma, 21 mar. – (Adnkronos) – Marc Marquez è stato il grande assente nel GP d’Indonesia: volo spaventoso durante il warm up e niente gara a Mandalika. “Questo weekend è stato molto duro per lui. La caduta è stata davvero tremenda. Di sicuro non farlo gareggiare è stata la decisione giusta, viste le circostanze”, ha dichiarato all’indomani di quanto successo il team manager della Honda, Alberto Puig.

“Ora l’importante è che si riposi e che si concentri sul suo recupero. Per prossima gara speriamo che si sia ripreso”, ha aggiunto Puig in vista dei prossimi appuntamenti della stagione (GP d’Argentina il 3 aprile in Argentina e GP degli Usa il 20, gara che si svolgerà sul circuito di Austin, uno dei preferiti in assoluto da Marquez). “Dobbiamo capire cosa sia successo alla gomma Michelin, dobbiamo approfondire con loro. Siamo passati dall’essere molto veloci un mese fa alla situazione di questo fine settimana, che è stato molto difficile per i nostri piloti”, ha concluso il team manager della Honda.