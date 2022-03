Mafia: Europa verde, ‘vicinanza a chi ancora chiede verità e giustizia’

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Oggi, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime delle mafie, come Europa verde esprimiamo vicinanza ai familiari che chiedono ancora verità e giustizia, l’ottanta per cento come ha rammentato questa mattina don Ciotti”. Lo affermano i parlamentari della componente del Gruppo Europa-Verde alla Camera Cristian Romaniello, Devis Dori, Elisa Siragusa e Paolo Romano. “Ricordiamo -aggiungono- le vittime innocenti che hanno perso la vita per mano della criminalità organizzata, coloro che hanno combattuto le mafie in difesa di un Paese più giusto e libero”.