Energia: Banco Bpm stanzia 3 mld a sostegno imprese

Milano, 21 mar. (Adnkronos) – Banco Bpm stanzia un plafond da 3 miliardi di euro per finanziamenti a breve e medio termine, anche assistiti da garanzie pubbliche, per sostenere le imprese nel contenimento degli effetti del caro energia e delle materie prime. Con lo stanziamento del plafond da l’istituto supporterà la propria clientela anche attraverso soluzioni dedicate al finanziamento di scorte e materie prime che saranno rese disponibili a condizioni finanziarie e tecniche favorevoli.

“Le difficoltà che le imprese italiane devono affrontare a causa della crescita dei prezzi dell’energia e delle materie prime richiedono interventi rapidi e incisivi”, spiega Luca Manzoni, responsabile Corporate di Banco Bpm. “Il plafond da 3 miliardi di euro che abbiamo stanziato è una risposta concreta e rappresenta uno strumento con cui attenuare gli effetti sui costi di approvvigionamento e produzione. È il nostro modo di rimanere sempre al fianco degli imprenditori rendendo disponibili, attraverso le forme di finanziamento più opportune, le risorse per affrontare e superare le criticità del momento e supportare le economie dei territori in cui siamo presenti”.