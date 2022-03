Calcio: Friedkin, ‘congratulazioni alla Roma per aver difeso la città nel derby’

Roma, 21 mar. – (Adnkronos) – I proprietari della Roma Dan e Ryan Friedkin applaudono la squadra all’indomani del derby vinto per 3-0. Riportando la frase di José Mourinho “i derby sono dove è stata costruita la storia”, i Friedkin, su Twitter, hanno poi aggiunto “congratulazioni alla Roma per avere difeso la città nel derby della capitale. Forza Roma!” Insieme alla didascalia anche quattro foto iconiche della partita giocata all’Olimpico: l’esultanza di Abraham dopo il primo gol vicino alla bandierina, la coreografia e una bandiera che sventola in curva sud e l’immagine dell’esultanza di Pellegrini dopo aver calciato la punizione che ha portato la Roma a chiudere il risultato per 3-0 al 40′ del primo tempo.