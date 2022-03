Assosistema: “Rinegoziare subito appalti servizi sanitari, tetto a prezzo gas”

Roma, 21 mar. (Adnkronos/Labitalia) – Per frenare il caro-bollette che sta mettendo in crisi “le nostre imprese che garantisco servizi essenziali al sistema sanitario le richieste che abbiamo presentato sono fondamentalmente tre: la prima è mettere mano sul codice appalti, prevedendo ad esempio una rinegoziazione dei contratti in corso di esecuzione. Non è pensabile che le prestazioni sanitarie oggi debbano essere eseguite con le modalità di gara fissati nel 2018”. E’ quanto chiede, intervistato da Adnkronos/Labitalia, Matteo Nevi, segretario generale di Assosistema Confindustria, l’associazione di categoria che rappresenta, tra le altre, le lavanderie industriali che operano con il sistema sanitario e le aziende che operano nel settore safety, producendo i diversi dpi usati in ambito sanitario e non solo.

“Serve poi un tetto -continua- per il costo dell’energia e per il gas come si sta discutendo a livello europeo. Ma sappiamo bene che è una misura tampone mentre a noi serve un intervento di prospettiva. Né l’energia né il gas torneranno al costo del 2019. Quindi ci dobbiamo attrezzare. Non si può parlare di razionalizzazione delle risorse energetiche, come il gas. Se arriviamo a quello il sistema sanitario è il primo che ne risentirà, visto che le nostre aziende che forniscono servizi al sistema sanitario ne sono grandi ‘consumatori’. Servono quindi interventi strutturali e di lungo periodo e di prospettiva, lo Stato deve intervenire”, ribadisce Nevi.

E Nevi chiama anche in causa le Regioni. “Serve che anche le Regioni e gli altri enti locali mettano attenzione su quella che è anche una loro competenza e cioè il sistema sanitario. Quindi le Regioni sui nostri temi non possono svincolarsi e passare la palla allo Stato ma devono agire contestualmente. Stiamo spingendo quindi sulla Conferenza Stato Regioni perchè garantisca i livelli essenziali del sistema sanitario sul territorio”, conclude.