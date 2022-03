Risarcimento da 70mila euro per il sindaco Clemente Mastella per un rivolo, di natura civilistica, del processo Why Not. In pratica i giudici d’Appello a Roma hanno condannato in sede civile Genchi che dovrà risarcire l’ex Guardasigilli e ora sindaco di Benevento. La seconda sezione civile della Corte d’Appello di Roma ha condannato Gioacchino Genchi, nella sua qualità di consulente tecnico di Luigi de Magistris quale Pubblico Ministero titolare dell’indagine “Why not”, a pagare 70 mila euro, oltre lucro cessante e spese legali a Clemente Mastella.

