Il ventidue marzo c’è il vertice in Confindustria tra Nestlè e sigle sindacali per l’apertura del procedimento di licenziamento collettivo per 78 lavoratori nello stabilimento di Benevento. Come sanno i lettori de Il Sannio Quotidiano, la multinazionale francese non minaccia, invero, di licenziare tout court. Ha proposto ai lavoratori in esubero o l’esodo incentivato o il passaggio dal contratto full time a quello part time.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia