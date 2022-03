Ucraina: Denisova, ‘a rischio distruzione i parchi naturali del paese, 2,9 mln di ettari’

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “L’aggressore sta combattendo per circa un terzo dell’area del fondo della riserva naturale dell’Ucraina. Circa 200 aree con una superficie di 2,9 milioni di ettari sono sotto minaccia di distruzione”. Lo afferma il commissario per i diritti umani ucraino Lyudmila Denisova, che ha parlato delle terribili conseguenze della guerra per l’ambiente dell’Ucraina. “La crisi umanitaria minaccia, in particolare, la Riserva della Biosfera Askania-Nova -ha detto Denisova- così come i parchi naturali Azov-Sivashsky, Dzharilgachsky e altri a causa dell’impossibilità di fornire cibo per animali e uccelli”.