Non era in aula per motivi di salute, ma all’indomani della seduta dedicata al Piano urbanistico Vincenzo Boniello ha voluto commentare l’epilogo della discussione sull’annullamento della variante. Il tema verrà affrontato martedì nella conferenza dei capigruppo mentre il voto sarà riproposto venerdì 25, poiché entrambe le formazioni di minoranza hanno chiesto una deviazione di percorso e in particolare il consigliere Giancarlo Bruno ha insistito sull’opportunità di evitare l’annullamento ex nunc della variante, sollecitazione che ha indotto una riflessione. Il capogruppo di ‘San Giorgio bene comune’ ha ribadito alcuni concetti presenti nel parere raccolto dall’avvocato Silvio Ferrara, senza risparmiare una nota critica sul ruolo della conferenza dei capigruppo.

