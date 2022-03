F1: Gp Bahrain, doppietta Ferrari, Leclerc si impone davanti a Sainz e Hamilton

Sakhir, 20 mar. (Adnkronos) – La Ferrari torna al successo in F1 dopo 903 giorni con una fantastica doppietta. La rossa di Charles Leclerc si impone nel Gp del Barahin, il primo della stagione, condotto praticamente per tutta la gara, davanti al compagno di squadra Carlos Sainz che supera la Red Bull di Max Verstappen nel finale che accusava un problema allo sterzo ed ha poi avuto un altro problema più grave che lo ha costretto al rientro ai box a tre giri dal termine. Disastro Red Bull nel finale con un problema che colpisce anche Sergio Perez quando era terzo e regala il gradino più basso del podio alla Mercedes di Lewis Hamiton seguito dal compagno George Russell. A Leclerc va anche il punto addizionale per il giro più veloce della gara.