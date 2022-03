Un Benevento irriconoscibile fallisce l’ultimo esame prima della sosta. Ricade nei soliti errori la formazione giallorossa, quelli che ciclicamente si ripresentano e che finora hanno impedito alla Strega di spiccare il volo verso la zona che vale la promozione diretta. Perde a Frosinone la formazione sannita, subisce l’aggancio dei ciociari ma soprattutto rischia di allontanarsi ulteriormente dalla zona che vale la promozione diretta. E a sette giornate dalla fine di margini per recuperare non è che ne rimangano molti. Insomma, rischia di essere una sconfitta pesante quella dello ‘Stirpe’. Fabio Caserta se ne rammarica, ma non fa drammi.

