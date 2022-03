Brignone-Bassino doppietta azzurra a Courchevel

ROMA (ITALPRESS) – Ultima giornata spettacolare per la Coppa del Mondo femminile 2021/2022 di sci alpino. Grande emozione per l'Italia, che firma la doppietta nello slalom gigante delle finali di Courchevel/Meribel. Federica Brignone conquista la sua ventesima vittoria (49 podi) chiudendo con il tempo complessivo di 2'14"68, precedendo di 31 centesimi la compagna di squadra Marta Bassino, capace di recuperare quattro posizioni nella seconda manche e centrare il ventunesimo podio in carriera. Salgono così a 11 le vittorie conquistate dalla squadra italiana, cifra mai raggiunta dalla Nazionale femminile in una sola stagione. Completa il podio la slovacca Petra Vlhova, terza staccata di 37 centesimi dalla vincitrice. "Meglio di così non si può. L'avevo detto che stavo sciando bene e volevo dimostrarlo in gara. È stata una bellissima stagione", ha detto Brignone ai microfoni della Rai. "Proprio bello finire così – ha chiosato Bassino – con la doppietta con Fede (Brignone, ndr). Sono contenta di quello che sono riuscita a tirar fuori in questa seconda manche". Quarta posizione dal sapore dolcissimo per la francese Tessa Worley, che chiude a 8 centesimi dal podio ma soprattutto si porta a casa la Coppa di specialità. La transalpina infatti riesce a gestire la pressione e davanti al pubblico di casa completa il sorpasso nella classifica dedicata ai danni della svedese Sara Hector, oggi solo quattordicesima e beffata all'ultima occasione utile. Chance sprecata anche per la statunitense Mikaela Shiffrin, che accarezza la Coppa chiudendo in testa la prima manche ma alla fine è solo settima (+0"67). 'Her Majesty' festeggia comunque la Sfera di Cristallo, vinta con 1493 punti davanti a Vlhova (1309) e Federica Brignone (1055). Marta Bassino (673), grazie al secondo posto odierno, sale al decimo posto della classifica generale, mentre Sofia Goggia scende al sesto posto (873). L'altra azzurra in gara oggi, Elena Curtoni, chiude invece 24esima (+4"31).

