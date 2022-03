Ucraina: Marina Abramovic mette all’asta performance, ricavato al popolo ucraino

New York, 19 mar. – (Adnkronos) – L’artista serba naturalizzata statunitense Marina Abramović, 75 anni, pioniera della Performance Art, si schiera al fianco del popolo ucraino “orgoglioso, forte e dignitoso” e mette la sua arte a sostegno di una raccolta di fondi. Nei prossimi giorni Abramović metterà in scena una delle sue performance più famose, “The Artist is in Present”, per un’asta a favore dell’Ucraina. “L’attacco all’Ucraina è un attacco a tutti noi. È un attacco all’umanità e deve essere fermato”, ha detto.

In questo periodo l’artista è ospite della Sean Kelly Gallery di New York, dove presenta “Performative”, progetto inedito che narra lo sviluppo della sua ricerca artistica dagli inizi fino ad oggi. In concomitanza con questa rassegna ci sarà un’asta che offre la possibilità di essere fotografati di fronte alla Abramović impegnata nella performance. Tutti i proventi della vendita andranno a favore di Direct Relief per l’Ucraina.