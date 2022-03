Ucraina: al via missione di Rocca (Ifrc), ’emoziona tanta umanità’

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – Al via da Siret (Romania, vicino al confine Ucraino) la missione del Presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (Ifrc), Francesco Rocca. Il Presidente ha incontrato i volontari della Croce Rossa romena che lavorano per la distribuzione di beni di prima necessità e i volontari della Croce Rossa greca che gestiscono un posto medico avanzato. Infine, vi è stata una riunione con il coordinamento della Protezione Civile romena impegnata sul posto. “È emozionante ed è un momento di grande umanità toccare con mano il lavoro di tanti volontari in favore delle vittime di un conflitto crudele”, sottolinea il Presidente in un video da Siret.