Brutto incidente, nella serata di ieri, a Sant’Agata de’ Goti. Poco dopo le ore 18:20 sono entrati in collisione, per motivi che sono in corso di accertamento da parte dell’Arma dei Carabinieri, una Polo Wolkswagen ed una Yamaha. Il fatto si è verificato all’imbocco del Supermercato Pam, in località Capellini, lungo la Provinciale che congiunge Sant’Agata de’ Goti con l’area di Palmentata e Sant’Anna.

