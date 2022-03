Pnrr: Letta, ‘sostenibilità ecologica deve essere anche sociale’

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – “La sostenibilità deve essere ecologica ma insieme anche sociale. Quanti italiani lavorano per costruire automobili? Se passiamo tutto all’elettrico nell’arco di alcuni anni, i posti di lavoro per costruire auto elettriche sono diversi da quelli per costruire auto non elettrice e se non si costruisce una transizione, quell’approdo avrà centinaia di famiglie sul lastrico A questo servono la transizione, serve il Pnrr”. Così Enrico Letta all’agorà ‘Il paese che vogliamo equo e sostenibile’ a Verona.