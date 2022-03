Guerra Ucraina, Kiev: morti 14.400 soldati Russia, distrutti 466 tank

Kiev, 19 mar. (Adnkronos) – Dall’inizio della guerra innescata dall’invasione della Russia, l’Ucraina ha ucciso finora 14.400 soldati russi e ha abbattuto 95 aerei e 115 elicotteri di Mosca. Lo sostengono in una nota le forze armate ucraine. Inoltre, rilevano nell’aggiornamento delle news, sono stati distrutti 466 carri armati, 1.470 veicoli corazzati, 231 pezzi di artiglieria, 44 batterie antiaeree, 914 veicoli, 60 cisterne di carburante, 17 droni (Uav) e tre imbarcazioni.

Dall’inizio delle ostilità le forse russe hanno condotto 1.403 raid aerei sull’Ucraina secondo il ministero della Difesa ucraino. Dall’inizio delle ostilità, rileva ‘Ukrainska Pravda’ citando il ministero della Difesa, sono stati effettuati 291 attacchi missilistici e sono stati utilizzati 459 missili terrestri, marittimi e aerei.

Le forze militari ucraine inoltre rendono noto di aver arrestato a Kiev 127 sabotatori, compresi gli appartenenti a 14 gruppi di infiltrati, dall’inizio dell’invasione russa, come ha riferito il capo dell’amministrazione militare della città, Mykola Zhyrnov, citato dai media internazionali. Con 35 mercati e 635 negozi aperti, KIev ha abbastanz ascorte di cibo per una difesa a lungo termine, ha sostenuto Zhyrnov.