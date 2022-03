Energia: Ev, su extraprofitti serve commissione inchiesta parlamentare

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – L’operazione sugli extraprofitti fatta dal Governo evidenzia uno scandalo senza proporzioni sul quale sarebbe necessario avviare una commissione di inchiesta parlamentare perché i guadagni da extraprofitti che secondo il Governo italiano in soli sei mesi sono stati realizzati, sono pari a 40 miliardi”. Lo affermano i co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli e Eleonora Evi.

“Una cifra stratosferica -aggiungono- che rende incomprensibile e timida la decisione di prelevare solo il 10% di questi guadagni sproporzionati. Sia chiaro: non stiamo chiedendo di tassare i profitti, che sono legittimi in una economia di mercato, ma di restituire alle famiglie e alle imprese italiane soldi che hanno versato nelle casse delle imprese energetiche italiane che hanno distribuito il gas nel nostro Paese.”