Energia: Della Vedova, ‘politica filo Putin ha contribuito a dipendenza da gas russo’

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – “In Europa Abbiamo vissuto per vent’anni una discussione pubblica in cui c’erano partiti politici che consideravano Putin un punto di riferimento: in Francia, la Le Pen stava addirittura preparando la campagna elettorale con una fotografia con Putin; in Italia nel 2018 gli elettori italiani hanno premiato due partiti filo Putin, Lega e M5s. Noi che non abbiamo mai considerato Putin un interlocutore positivo delle democrazie, eravamo delle mosche bianche. Anche questo ha comportato che, negli anni, ci si è legati mani e piedi alle forniture di gas russo, senza considerare i rischi politici. Oggi ne paghiamo le conseguenze”. Lo ha detto il segretario di +Europa e sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova, a Coffee Break su La7.