Verona: Letta, ‘con Damiano Tommasi tornerà a guardare lontano’

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Io sono molto fiducioso della candidatura di Damiano Tommasi. E’ una persona straordinaria, che aggrega, una candidatura innovativa della società. Il suo impegno personale insieme a quello di una grande parte della politica che lo sostiene, credo possa essere importante che questa città che viene da anni di divisioni”. Così Enrico Letta a margine di ‘Let Expo-Logistics Eco Transport’ a Verona.

Divisioni che hanno portato “la città a chiudersi, mentre Verona è una grande capitale e con Damiano Tommasi tornerà ad esserlo. La sua è una candidatura a livello nazionale come è giusto che sia per Verona che non può più rinchiudersi dentro la sua dimensione domestica ma deve tornare a guardare lontano”.