Ucraina: Maraio (Psi), ‘Pse spinga con forza Ue per politica estera e di difesa comune’

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Il congresso del Pse che si svolgerà il prossimo autunno dovrà essere l’occasione per unire ancora di più le forze che aderiscono al Pse e renderci più forti per affrontare le prossime sfide”. Lo ha detto il segretario del Psi, Enzo Maraio, durante una iniziativa alla Direzione del Psi a Roma con la partecipazione, tra gli altri, del vicesegretario generale del Pse, Giacomo Filibeck, e del coordinatore di Mdp-Articolo 1, Arturo Scotto.

“È necessario che il Pse -ha aggiunto Maraio- lavori su una nuova piattaforma programmatica e strategica che affronti la delicata situazione che vive l’Europa, a cominciare dalla crisi umanitaria portata dalla guerra in Ucraina. Dobbiamo dire con forza che servono una politica estera e di difesa comuni, politiche di sicurezza più incisive, modifica dei trattati”.