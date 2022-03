Ucraina: Grandi (Unhcr), ‘violenza insensata che colpisce vittime innocenti’

Milano, 18 mar. (Adnkronos) – Quella in Ucraina è “la crisi di rifugiati che cresce più velocemente in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale. Sono donne, bambini e persone anziane. Sono sfollati e rifugiati e terrorizzati dalla violenza insensata che li colpisce in maniera indiscriminata, vittime innocenti la cui vita è stata stravolta nel giro di poche ore, che hanno lasciato tutto, segnati dai traumi di quello che hanno visto, dalla stanchezza, dal freddo, e dalla preoccupazione per i familiari rimasti in Ucraina”. Lo afferma l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi, in un messaggio speciale per la prova aperta straordinaria per la Pace della Filarmonica della Scala dedicata all’emergenza in Ucraina, che si terrà domenica prossimo 20 marzo alle ore 18.30 al Teatro alla Scala di Milano.

Il ricavato della serata, con il main partner Unicredit, sarà devoluto all’Unhcr, l’agenzia Onu per i rifugiati. L’Unhcr “sta facendo tutto il possibile per fornire assistenza materiale e in denaro agli sfollati con enormi difficoltà legate alle precarie condizioni di sicurezza. Nei Paesi vicini, in Polonia, Slovacchia, Moldavia, in Ungheria e Romania, stiamo lavorando a ritmo serrato a fianco dei governi per garantire ai rifugiati sicurezza, assistenza e protezione”, continua Grandi.

Sul podio il maestro Fabio Luisi dirige i musicisti nell’esecuzione della Sinfonia numero 8 in do minore di Anton Bruckner. La prova anticipa il concerto della stagione Filarmonica in programma lunedì 21 marzo alle ore 20.