Ucraina, giornalista scomparsa a Kherson: in mano ai russi

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – La giornalista ucraina Victoria Roshchina di Hromadske è scomparsa a Kherson e sarebber prigioniera dell’esercito russo. Lo riferisce Hromadske.ua, il quotidiano on line per cui la reporter lavora.

“Victoria l’11 marzo scorso era partita in viaggio da Energodar verso Mariupol. La connessione era scarsa e non siamo riusciti a parlarle. Sappiamo da alcun testimoni che il 12 marzo si trovava a Berdyansk occupata. E il 16 marzo abbiamo saputo che era stata trattenuta, probabilmente dal 15, dai servizi di sicurezza russi. Ignoriamo dove sia adesso”.

“Per due giorni abbiamo fatto ricerche senza pubblicizzare l’accaduto – conclude la testata ucraina – ma adesso chiediamo all’associazione giornalistica ucraina e internazionale di fare di tutto per liberarla”.