Ucraina: gen. Graziano, ‘abbiamo dovere di creare una difesa comune europea’

Milano, 18 mar. (Adnkronos) – “Ci troviamo in un momento in cui c’è davvero una possibilità, ma direi un dovere, un’esigenza di creare una difesa comune europea” e “dobbiamo essere pronti all’’alta intensità’ anche se non per usarla, perché l’Unione europea vuol risolvere le problematiche in modo integrato con il potere economico, politico, informativo e con il supporto di quello militare”. Lo ha detto il generale Claudio Graziano, presidente del Comitato Militare Europeo ospite dell’Aseri, l’Alta Scuola di Economia e Relazioni internazionali dell’Università Cattolica.

“Nella mia lunga esperienza di vita militare non ho mai visto la guerra così vicina e così dentro l’Europa. Il 24 febbraio 2022 le lancette della storia sono state portate indietro di settant’anni”, ha sottolineato. “Non era mai successo negli ultimi settant’anni che forze convenzionali, carri armati, aeroplani attaccassero un paese indipendente e democratico”.