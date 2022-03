Ucraina: Draghi, ‘determinazione a spese difesa al 2%, quando e come lo discuteremo’

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “La determinazione” di portare “al due per cento” la percentuale di spese militari c’è: “quando farlo, come farlo è tutto da discutere, anche su questo fronte la risposta non può che essere europea”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri

“Sono impensabili questi investimenti -ha proseguito il premier- se dovessero gravare soltanto sui bilanci nazionali. Lo sforzo maggiore per creare una difesa europea è quello del coordinamento. L’Unione europea spende due o tre volte quello che spende la Russia, però nessuno ha l’impressione che l’Unione europea abbia questa forza per contrastare la Russia o altri nemici importanti, Evidentemente c’è un problema di coordinamento”.