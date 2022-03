Ucraina: Di Maio, ‘per accordo di pace ci vorrà tempo’

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Credo che per un accordo di pace, inteso come risolvere le questioni legate a sovranità, legate alla postura dell’Ucraina ci vorrà tempo ed è per questo che noi adesso dobbiamo dividere i due tavoli. Ci sarà il tavolo per l’accordo di pace finale” per il quale “secondo me servirà tempo, molto tempo e spero di essere smentito”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo a Speciale Tg1 e ribadendo che proprio per questo ora “il tavolo principale su cui lavorare” è quello per “creare dei cessate fuoco” in modo da “permettere ai civili di andar via” dalle città assediate.

Di Maio ha precisato di essere “d’accordo” con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, che “ieri ha detto che Vladimir Putin non sembra volere la pace, non sembra volere un accordo” e ha insistito sul fatto che “è sotto gli occhi di tutti” che sono “ormai dieci giorni” che dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivata “un’apertura a Putin” dal momento che “ha detto chiaramente di essere disponibile a parlare di Nato, Crimea, Donbass”. Mentre, ha proseguito, “dall’altra parte stiamo vedendo una Russia che cerca solo di far credere che vuole un accordo di pace, ma contemporaneamente continua a bombardare obiettivi non solo militari ma civili, dove ci sono civili, donne e bambini”.