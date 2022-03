Energia: conferenza stampa Draghi post Cdm con Cingolani, Franco e Garofoli

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, al termine del Cdm previsto per oggi alle 18, terrà una conferenza stampa insieme ai ministri dell’Economia Daniele Franco, della Transizione ecologica Roberto Cingolani e al sottosegretario Roberto Garofoli per illustrare i nuovi provvedimenti di contrasto al caro energia e agli effetti economici della crisi in Ucraina. L’incontro avrà luogo presso la sala polifunzionale della presidenza del Consiglio. Lo rende noto Palazzo Chigi.