Curling: Mondiali, Constantini guida le azzurre in Canada con l’obiettivo di entrare nei playoff

Roma, 18 mar. – (Adnkronos) – La nazionale femminile di curling parteciperà da domani, 19 marzo fino a domenica 27 marzo, ai Campionati Mondiali sul ghiaccio di Prince George, in Canada. La 42ª edizione della rassegna iridata parte con 13 nazioni al via: Canada, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Italia, Giappone, Corea del Sud, Norvegia, Scozia, Svezia, Svizzera, Turchia e Stati Uniti.

Le squadre si sfideranno in una prima fase di round robin dove le prime due classificate accederanno direttamente alle semifinali mentre le formazioni piazzate tra il terzo e il sesto posto disputeranno un playoff per assegnare gli ultimi pass per la fase a eliminazione diretta.

Le squadre saranno in parte diverse rispetto a quanto visto ai recenti Giochi Olimpici di Pechino: la Scozia per esempio, dopo l’oro vinto in Cina, non sarà guidata dalla skip Eve Muirhead ma da Rebecca Morrison e così – nel ruolo di primi favoriti – appaiono alla vigilia la Svezia di Anna Hasselboerg e la Svizzera campione in carica guidata da Silvana Tirinzoni.

Italia pronta ad un ruolo da outsider con Stefania Constantini (Fiamme Oro) – oro nel doppio misto olimpico con Amos Mosaner – chiamata a guidare il gruppo tricolore composto con lei da Marta Lo Deserto (Curling Club Dolomiti), Angela Romei (Fiamme Oro), Veronica Zappone (Mole 2020 Ice Skating) e Giulia Zardini Lacedelli (Curling Club Dolomiti).

La volontà è di provare a conquistare un posto tra le prime sei per poi giocarsi tutto nella seconda fase della manifestazione: per farcela la Nazionale tricolore, oltre allo spirito di gruppo, si affida alla leadership della 22enne cortinese che a febbraio ha fatto innamorare l’Italia intera con il suo talento e il suo carisma. La squadra, sesta agli ultimi Europei, dovrà comunque migliorare il 13° posto del 2021, piazzamento da cui ripartire nella progressiva scalata alle posizioni di vertice del ranking internazionale.

Le azzurre saranno le prime a scendere sul ghiaccio proprio contro le padrone di casa canadesi alle ore 22 italiane di domani sabato 19 marzo per la prima giornata di gare di questi Mondiali.