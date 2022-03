Carburanti: bozza dl, taglio benzina e diesel alla pompa di un mese

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – Il taglio delle accise sui prezzi dei carburanti per frenare la corsa dei beni energetici sarebbe di un solo mese, stando almeno alla bozza del decreto taglia prezzi sul tavolo della cabina di regia in corso a Palazzo Chigi tra il premier Mario Draghi e i capidelegazione delle forze di maggioranza. A quanto ammonta il taglio non figura nel testo, ci sono infatti degli omissis, ma viene previsto che “la rideterminazione delle aliquote di accisa” per benzina, olio da gas o gasolio usato come carburante per autotrazione “si applica a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data”.