Reggio Emilia, 18 mar. -(Adnkronos) – Il Sassuolo batte 4-1 lo Spezia nell’anticipo della 30/a giornata di Serie A disputato al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per i neroverdi a segno Berardi con una doppietta al 17′ su rigore e al 48′, Ayhan al 78′ e Scamacca all’81’. Verde al 36′ realizza il gol del momentaneo 1-1 per gli ospiti. In classifica gli emiliani salgono a quota 43 in nona posizione, mentre i liguri sono al 15° posto con 29 punti.