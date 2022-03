Ucraina: Draghi, ‘preoccupazioni? comprensibile ma importante dire verita’, Putin non vuole pace’

Roma, 17 mar. (Adnkronos) – Le preoccupazioni degli italiani per la guerra in Ucraina e i contraccolpi sul nostro Paese? “Il modo migliore per tranquillizzare è dire sempre la verità”, questo momento “siamo pronti ad affrontarlo. Vale per tutte le situazioni. E’ normale che gli italiani siano stanchi” per la pandemia “e preoccupati per quel che avviene in Ucraina. Questa è una situazione per cui tutti cerchiamo la pace, ma purtroppo Putin non vuole la pace”. Così Mario Draghi in conferenza stampa.