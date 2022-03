Tennis: Atp Indian Wells, Alcaraz e Rublev ai quarti

Palm Springs, 17 mar. – (Adnkronos) – Carlos Alcaraz avanza ai quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells (cemento, montepremi 8.584.055 dollari). Il 18enne spagnolo ha liquidato in due set, 7-5 6-1, il francese Gael Monfils reduce dal successo sul numero 1 del mondo, il russo Daniil Medvedev. Impressionate la sicurezza dell’allievo di Jean Carlos Ferrero, che per un posto in semifinale affronterà il britannico Cameron Norrie, campione in carica a Indian Wells, vincitore con un secco 6-2 6-4 sullo statunitense Jenson Brooksby.

Nella parte bassa del tabellone avanza il russo Andrey Rublev, che si è imposto 7-6 6-4 sul polacco Hubert Hurkacz. Affronterà nei quarti il bulgaro Grigor Dimitrov che ha onorato l’opportunità di prendere il posto lasciato libero dal serbo Novak Djokovic superando lo statunitense John Isner, in due set: 6-3 7-6. Questi gli accoppiamenti dei quarti: Alcaraz-Norrie, Nadal-Kyrgios, Kecmanovic-Fritz e Rublev-Dimitrov.