Energia: Draghi, ‘ripresa va preservata, cerchiamo di attenuare consueguenze’

Roma, 17 mar. (Adnkronos) – “Siamo tutti persuasi che la ripresa che abbiamo conosciuto l’anno scorso vada il più possibile preservata. Siamo riusciti a conseguire un risultato economico straordinario nel 2021. Vogliamo che l’economia italiana non sia colpita, cerchiamo di attenuare le conseguenze delle insufficienze degli approvvigionamenti e cerchiamo di aiutare le imprese non solo a mantenere la competitività ma a sopravvivere e di aiutare le famiglie. Domani ci sarà un Consiglio dei ministri proprio su questo aspetto”. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.