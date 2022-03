Roma, 17 mar. (Adnkronos) – “Uno degli scopi del provvedimento di oggi è quello di non smantellare tutta la struttura esistente. Non smontiamo la struttura ma questa gradualmente perde il carattere di emergenza ma acquista quello di ordinarietà” in modo che, se dovesse essere necessari nuovi interventi, si possono fare con “la struttura esistente”. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.