Roma, 17 mar. (Adnkronos) – “Con il Cdm abbiamo fatto passi fondamentali verso la riapertura ma osserviamo con grande attenzione l’andamento della curva epidemica e siamo pronti ad adattare tutto il nostro apparato in base alla curva, anche in senso espansivo se è il caso”. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.