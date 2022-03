Covid: Draghi, ‘grazie a Cts, decisioni prese su base scienza, aspetto essenziale’

Roma, 17 mar. (Adnkronos) – Per fine marzo, con la fine dello stato d’emergenza, scioglieremo il Cts”, il cui operato “continuerà con l’Iss e il Css. Devo ringraziare tantissime persone per il risultato” ottenuto, “anche al nome del governo”, tra questi “Locatelli e Brusaferro e tutti i membri del Cts, presenti e passati. Il Cts, se uno esamina la situazione che si è sviluppata, ha dato un supporto straordinario a decisioni difficilissime, anche un supporto psicologico”, perché forniva pareri che davano la possibilità di assumere decisione “sulla base della scienza e non della sensazioni. E’ un aspetto essenziale per chi le decisioni doveva prenderle e per chi in Parlamento doveva votarle”. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.

“Ringrazio Speranza, che ha vissuto tutta l’esperienza della pandemia dall’inizio alla fine, ha dato una prova credo straordinaria dal punto di vista anche psicologico che ha attraversato. A lui va la mia gratitudine, la gratitudine del governo e degli italiani”, ha rimarcato.